Школы обяжут заняться воспитанием учеников «по-новому»

В учебных заведениях России теперь должны будут не только давать знания, но и заниматься воспитанием учащихся, в том числе и патриотическим. Комитет Госдумы по образованию 16 июня должен утвердить президентские поправки к закону «Об образовании», которые призваны сформировать у учащихся самые благородные чувства.
Еще в мае российский лидер Владимир Путин предложил заняться воспитанием в школах так, чтобы у детей появились чувства «патриотизма гражданственности и уважения к старшим», напоминает «
Зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина считает, что в данный момент воспитательная работа в школах организована лишь формально. По ее мнению, новые программы воспитания должны быть «живыми, выполняемыми, прозрачными и понятными», для их разработки следует привлекать и родителей. В Минобразовании добавили, что сделают упор на «блок экскурсий». «Важно, чтобы ребенок находился в соответствующей атмосфере — среди книг, картин, фотографий, портретов, предметов, которые побуждают интерес к изучению истории, географии, искусству, литературе своей страны», — заявили в ведомстве. Закон должен вступить в силу в сентябре 2020 года, а новая воспитательная работа учителей начнется с сентября 2021 года.
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