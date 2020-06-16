15 июня 2020

Школы обяжут заняться воспитанием учеников «по-новому»

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало учебного года в гимназии №212
Новая программа воспитания будет внедрена в школах и вузах с сентября 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В учебных заведениях России теперь должны будут не только давать знания, но и заниматься воспитанием учащихся, в том числе и патриотическим. Комитет Госдумы по образованию 16 июня должен утвердить президентские поправки к закону «Об образовании», которые призваны сформировать у учащихся самые благородные чувства.

Еще в мае российский лидер Владимир Путин предложил заняться воспитанием в школах так, чтобы у детей появились чувства «патриотизма гражданственности и уважения к старшим», напоминает «Коммерсант». Издание отмечает, что поправки вносятся в закон, которые будут увязаны с новой статьей Конституции РФ (ст. 67.1), в которой говорится о детях, как «важнейшем приоритете» госполитики страны. Школы и вузы должны будут составить календарный план воспитательной работы.

Зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина считает, что в данный момент воспитательная работа в школах организована лишь формально. По ее мнению, новые программы воспитания должны быть «живыми, выполняемыми, прозрачными и понятными», для их разработки следует привлекать и родителей. В Минобразовании добавили, что сделают упор на «блок экскурсий». «Важно, чтобы ребенок находился в соответствующей атмосфере — среди книг, картин, фотографий, портретов, предметов, которые побуждают интерес к изучению истории, географии, искусству, литературе своей страны», — заявили в ведомстве. Закон должен вступить в силу в сентябре 2020 года, а новая воспитательная работа учителей начнется с сентября 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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