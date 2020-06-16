Граждане Азербайджана устроили беспорядки на юге России

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Граница между Дагестаном и Азербайджаном была закрыта для предотвращения распространения коронавируса. Граждане, не успевшие вернуться на родину, были размещены во временном лагере около села Куллар Дербентского района Дагестана.

Позже Шихиев заявил, что властям удалось урегулировать ситуацию. Отмечается, в результате беспорядков пострадали четверо правоохранителей, пишет Life . Нарушителей задержали и отправили в отделения полиции.

«На самом деле здесь есть волнения. Здесь находится полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры», — приводит его слова телеканал 360 . Шихиев уточнил, что граждане Азербайджана требуют пропустить их всех через границу.

В Дагестане граждане Азербайджана устроили массовые беспорядки из-за того, что многие не смогли вернуться на родину до закрытия границ из-за коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Протестующие были размещены во временном лагере (фото из врхива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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