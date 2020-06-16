15 июня 2020

Граждане Азербайджана устроили беспорядки на юге России

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, беспорядки, задержание, омон
Протестующие были размещены во временном лагере (фото из врхива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Дагестане граждане Азербайджана устроили массовые беспорядки из-за того, что многие не смогли вернуться на родину до закрытия границ из-за коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

«На самом деле здесь есть волнения. Здесь находится полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры», — приводит его слова телеканал 360. Шихиев уточнил, что граждане Азербайджана требуют пропустить их всех через границу.

Позже Шихиев заявил, что властям удалось урегулировать ситуацию. Отмечается, в результате беспорядков пострадали четверо правоохранителей, пишет Life. Нарушителей задержали и отправили в отделения полиции.

Граница между Дагестаном и Азербайджаном была закрыта для предотвращения распространения коронавируса. Граждане, не успевшие вернуться на родину, были размещены во временном лагере около села Куллар Дербентского района Дагестана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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