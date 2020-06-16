Граждане Азербайджана устроили беспорядки на юге России

В Дагестане граждане Азербайджана устроили массовые беспорядки из-за того, что многие не смогли вернуться на родину до закрытия границ из-за коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.
«На самом деле здесь есть волнения. Здесь находится полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры», — приводит его слова телеканал 360. Шихиев уточнил, что граждане Азербайджана требуют пропустить их всех через границу.
Позже Шихиев заявил, что властям удалось урегулировать ситуацию. Отмечается, в результате беспорядков пострадали четверо правоохранителей, пишет
Граница между Дагестаном и Азербайджаном была закрыта для предотвращения распространения коронавируса. Граждане, не успевшие вернуться на родину, были размещены во временном лагере около села Куллар Дербентского района Дагестана.
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