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В июле 2019 года ведущий Георгий Габуния в эфире авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» допустил нецензурные оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Выходку журналиста осудили руководство Грузии, а также простые граждане, передает « Национальная служба новостей ». Позже Габунию уволили. Также его вызвали в Генеральную прокуратуру, пишет агентство Nation News .

На сайте Службы государственной безопасности также говорится, что был задержан россиянин. Отмечается, что его обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельных документов. Уточняется, что также спецслужбой было предотвращено еще одно более серьезное преступление.

«Главное, что стало известно грузинским властям из украинских правоохранительных органов, — это то, что он планировал ликвидировать Георгия Габунию», — заявил генеральный директор канала Ник Гварамия. Он отметил, что из своих источников телеканалу известно, что задержанный россиянин хотел убить Габунию из-за его заявлений о Путине в «Рустави-2».

В Грузии Служба государственной безопасности задержала россиянина, которого подозревают в подготовке убийства. По данным телеканала Mtavari Arkhi, он хотел убить журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина.

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