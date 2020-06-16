15 июня 2020

В Грузии задержали россиянина. Он хотел убить журналиста, оскорбившего Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный использовал поддельные документы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Грузинский телеведущий оскорбил Путина

В Грузии Служба государственной безопасности задержала россиянина, которого подозревают в подготовке убийства. По данным телеканала Mtavari Arkhi, он хотел убить журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина.

«Главное, что стало известно грузинским властям из украинских правоохранительных органов, — это то, что он планировал ликвидировать Георгия Габунию», — заявил генеральный директор канала Ник Гварамия. Он отметил, что из своих источников телеканалу известно, что задержанный россиянин хотел убить Габунию из-за его заявлений о Путине в «Рустави-2».

На сайте Службы государственной безопасности также говорится, что был задержан россиянин. Отмечается, что его обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельных документов. Уточняется, что также спецслужбой было предотвращено еще одно более серьезное преступление.

В июле 2019 года ведущий Георгий Габуния в эфире авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» допустил нецензурные оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Выходку журналиста осудили руководство Грузии, а также простые граждане, передает «Национальная служба новостей». Позже Габунию уволили. Также его вызвали в Генеральную прокуратуру, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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