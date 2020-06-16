По словам тюменцев, в магазинах сети не соблюдается масочный режим и социальная дистанция Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменцы пожаловались на то, что в строймаркетах сети «Леруа Мерлен» игнорируются требования режима повышенной готовности: покупатели там ходят без масок, социальную дистанцию никто не соблюдает. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Люди дышат в затылок друг другу и стоят в таком виде по полчаса в ожидании того, когда консультант подаст им товар. Нам нужна заболеваемость, правда? Простите за сарказм. Откройте нормально магазин, не издевайтесь над людьми», — отметил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей согласились с автором. «Мы тоже сегодня с мужем там были. Это просто ужас! По 50 человек стоят на 5 кв. метрах», — заявила Сирень Авдюкова. «В соседнем «Ашане» никаких ограничений и никакой толкучки. В зале народ распределён сам собой, и в кассы люди стоят, соблюдая дистанцию. Свободно и цивильно. Учитесь у «Ашана», — заявила Татьяна Иванова. «Самое смешное, что на улице все стоят по полосам с дистанцией, а внутри — все в куче. Посмотрел на этот цирк и ушел», — отметил Виталий Писарев.

Получить оперативный комментарий в центральном офисе компании «Леруа Мерлен» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в тюменский оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Ранее агентство писало о том, что из-за нарушений требований карантина, в Тюмени произошел конфликт властей и бизнеса. Из-за этого в городе могут приостановить работу гипермаркета «Лента» и рынка «Михайловский». Режим повышенной готовности в регионе продлится до 21 июня.

В Тюмени в строительные магазины сети «Леруа Мерлен» очереди выстраиваются с самого утра Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Перед входом в строймаркеты тюменцы стараются выдерживать социальную дистанцию. Но масочный режим игнорируют Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прежде, чем забрать интернет-заказ, нужно также постоять в очереди Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Внутри магазина покупатели забывают и про социальную дистанцию Соцсеть «ВКонтакте»