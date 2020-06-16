Тюменцы пожаловались на то, что в строймаркетах сети «Леруа Мерлен» игнорируются требования режима повышенной готовности: покупатели там ходят без масок, социальную дистанцию никто не соблюдает. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
«Люди дышат в затылок друг другу и стоят в таком виде по полчаса в ожидании того, когда консультант подаст им товар. Нам нужна заболеваемость, правда? Простите за сарказм. Откройте нормально магазин, не издевайтесь над людьми», — отметил анонимный автор публикации.
В комментариях к записи большинство пользователей согласились с автором. «Мы тоже сегодня с мужем там были. Это просто ужас! По 50 человек стоят на 5 кв. метрах», — заявила Сирень Авдюкова. «В соседнем «Ашане» никаких ограничений и никакой толкучки. В зале народ распределён сам собой, и в кассы люди стоят, соблюдая дистанцию. Свободно и цивильно. Учитесь у «Ашана», — заявила Татьяна Иванова. «Самое смешное, что на улице все стоят по полосам с дистанцией, а внутри — все в куче. Посмотрел на этот цирк и ушел», — отметил Виталий Писарев.
Получить оперативный комментарий в центральном офисе компании «Леруа Мерлен» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в тюменский оперативный штаб по профилактике коронавируса.
Ранее агентство писало о том, что из-за нарушений требований карантина, в Тюмени произошел конфликт властей и бизнеса. Из-за этого в городе могут приостановить работу гипермаркета «Лента» и рынка «Михайловский». Режим повышенной готовности в регионе продлится до 21 июня.
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