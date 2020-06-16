Дмитрий Махонин станет первым кандидатом в губернаторы Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подаст документы на участие в выборах главы региона 16 июня, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что Махонин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

«Сегодня Махонин подаст документы на участие в выборах», — сообщил URA.RU инсайдер. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края данную информацию подтвердили. Там пояснили, что документы на выдвижение будут поданы после 10 часов. Также там уточнили, что Махонин будет принимать участие в выборах в статусе самовыдвиженца.

Губернаторские выборы в Пермском крае пройдут 13 сентября 2020 года в единый день голосования. В этот же день пройдут довыборы в законодательное собрание региона по трем округам. Краевой парламент и региональный избирком дали старт кампаниям 11 июня.

О своем возможном участии в губернаторских выборах заявили бизнесмен Александр Репин, экс-депутат Госдумы Павел Анохин и директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков. Также существует вероятность выдвижения от ЛДПР депутат краевого парламента Олега Постникова, лидера местного отделения КПРФ Ксении Айтаковой и экономиста Антона Любича от «Партии Роста».