Врач объяснил, как защититься от нового пекинского коронавируса

Страны готовы к волне новых заражений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сейчас защититься от нового более опасного коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Пекине, могут помочь защититься только карантинные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

«Что на COVID-19 вакцины нет, что на новый вирус. Никаких радикальных средств пока не существует, значит на повестке дня только меры карантинного характера», — объяснил он. Вирусолог добавил, что страны уже готовы к подобным ситуациям. По его словам, положительно скажется то, что в мире уже соблюдается определенный ограничительный режим.

По словам, Аграновского, если в Пекине действительно произошла вспышка нового коронавируса, это говорит о быстрых изменениях вируса. Также это означает, что люди «далеки от избавления от этой беды».

Ранее ученый из Китая Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным чем тот, который охватил весь мир. Также он сообщил, что число зараженных новой инфекцией уже приблизилось к количеству заразившихся в Ухане, пишет «Национальная служба новостей».

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