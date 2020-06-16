В ХМАО отправили за решетку полицейского-взяточника

Он брал деньги с подозреваемых, обещая прекратить уголовные дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-дознавателя из Нефтеюганского района отправили на 8 месяцев в колонию за то, что брал деньги с подозреваемых, обещая им минимальные наказания. Он признан виновным в совершении 11 преступлений, сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета ХМАО.

«Установлено, что с августа 2017 года по август 2019 года подсудимый вводил в заблуждение подозреваемых по уголовным делам, обещая содействие в назначении судом минимального наказания, в исключении из обвинительного акта преступлений. За обещания он требовал от 5 до 100 тысяч рублей», — добавили в СУ СК по ХМАО.

Также экс-полицейский требовал от подсудимых деньги за услуги назначенных, то есть бесплатных, адвокатов. За два году подсудимый получил более 230 тысяч рублей от 11 человек. Бывший дознаватель осужден по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Преступления выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального УМВД.

Ранее URA.RU писало, что осужденного экс-силовика взяли с поличным в момент получения взятки, после чего стало известно, что за него также ответит и непосредственный руководитель.