Замначальника приставов по Свердловской области попала под суд

Сидоровой грозит до 15 лет колонии Фото: сайт ФССП по Свердловской области

В Железнодорожный суд Екатеринбурга рублей передано дело теперь уже бывшей заместительницы начальника УФССП по Свердловской области Елены Сидоровой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя УФССП России по Свердловской области. Женщина обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ «получение через посредника взятки в виде денег за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя», — сообщила URA.RU Марина Канатова старший помощник прокурора Свердловской области.

По данным СКР, Сидорова в период с июня 2018 по февраль 2019 года получила от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку. «Передача взятки 1.7 млн рублей осуществлялась через посредников, которые были освобождены от уголовной ответственности в связи активным способствованием раскрытию данного коррупционного преступления. По этому же основанию был освобождён от уголовной ответственности и гендиректор юридического лица, выступавший взяткодателем», — сообщил URA.RU Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых разработку подозреваемой и задержание провели полицейские из отдела ОЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу и УФСБ области.

Ранее URA.RU писало о задержании Сидоровой в мае 2019 года. Выяснилось, что высокопоставленный пристав обвиняется по делу о взыскании имущества компании обанкротившегося бывшего депутата Госдумы Валерия Язева. Учитывая хорошии характеристики, суд решил, что Сидорова не сможет помещать следствию, и не стал ее арестовывать. Весь год Сидорова она провела дома с мерой пресечения «запрет определенных действий».