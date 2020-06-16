В Тюмени ФСБ выпустила из СИЗО бухгалтера скандального Медгорода

Бывшая подчиненная экс-главы Медгорода отсидела в СИЗО 11 месяцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главного бухгалтера тюменского онкоцентра Медицинский город Галину Иванову, обвиняемую в мошенничестве, освободили из-под ареста. Мера пресечения была изменена следователем тюменского регионального управления ФСБ. Об этом URA.RU сообщил адвокат подозреваемой Александр Шлегель.

«Следственные органы приняли решение изменить меру на подписку о невыезде, сейчас она находится дома», — сообщил адвокат. Причины изменений следователи не назвали.

Галина Иванова провела под стражей 11 месяцев, обвинение ей пока не предъявлено. Ее подозревают в совершении преступления, соответствующего ч. 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». По версии следствия, бухгалтер начисляла сотрудникам Медицинского города суммы, которые затем они отдавали наличными обратно, общий «оборот» составлял порядка одного миллиона рублей в месяц. Следствие считает, что поддельные приказы для обосновании начислений составляла экономист Наталья Кузнецова, после чего документы подписывал главный врач Медгорода Андрей Кудряков. Обоих женщин подозревают в мошенничестве и хищении 29 млн рублей, Кудряков в деле проходит как потерпевший.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2019 года областной суд уже освобождал Галину Иванову из-под стражи. Однако тогда спустя три дня она вновь была арестована. Сейчас на в отношении сотрудников Медицинского города расследуется два дела, одно ведет ФСБ, другое — управление СКР. В отношении Андрея Кудрякова проводится проверка на причастность к списанию казенного имущества.