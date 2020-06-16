Депутат заксобрания Прикамья Ирина Корюкина станет претендентом в сенаторы от врио Дмитрия Махонина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Ректор пермского медуниверситета Ирина Корюкина станет кандидатом в сенаторы от врио губернатора Дмитрия Махонина, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Корюкину включат в сенаторский список из-за ситуации с коронавирусом и ее тесных связей с командой полпреда в ДФО Юрия Трутнева, который был ранее главой Прикамья.

«Одним из кандидатов в сенаторы станет Ирина Корюкина», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что также в список сенаторов непременно войдет действующий член СФ РФ от исполнительной власти края Андрей Климов. Также существует вероятность включения в этот список советника Махонина — директора ПНППК Алексея Андреева, который также был кандидатом в сенаторы у экс-губернатора Максима Решетникова.

Корюкина в беседе с корреспондентом URA.RU данную информацию не подтвердила, Андреев — опроверг, Климов — не ответил на звонок. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края от комментариев воздержались.

16 июня Махонин подал документы для участия в выборах губернатора Пермского края. Регистрация кандидатов пройдет в период с 5 по 29 июля, именно в эти даты претенденты на губернаторское кресло должны будут представить свой список сенаторов. Выборы главы региона пройдут 13 сентября в единый день голосования.

URA.RU рассказывало, что основным претендентом на сенаторское кресло является Климов. К числу возможных претендентов относили также председателя общественной палаты края Дмитрия Красильникова и спикера регионального парламента Валерия Сухих.