Указ Путина помог тюменскому вузу резко подняться в рейтинге

Согласно майскому указу Путина , в стране за три года должно быть создано 15 НОЦ мирового уровня. Тюменский НОЦ, созданный на базе ТюмГУ, объединяет в себе научные достижения юга области, ХМАО и Ямала.

При подготовке исследования использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 60 тыс. респондентов. «Уникальность рейтинга в том, что он сканирует отношения к нам всех целевых групп от абитуриента до крупного работодателя», — добавил Романчук.

«Положительная динамика обусловлена тем, что наш университет является лидером в индивидуализации образовательной деятельности, организатором и инициатором создания Западно-Сибирского межрегионального НОЦ», прокомментировал успех глава университета. Ранее агентство сообщало, что ТюмГУ занял в рейтинге агентства RAEX 66 место из более чем 700 вузов России.

Создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) помогло Тюменскому госуниверситету за год подняться на 12 мест в рейтинге лучших вузов страны. Об этом URA.RU рассказал врио ректора ТюмГУ Иван Романчук. НОЦ был создан в Тюмени в 2019 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

НОЦ на базе ТюмГУ создан по распоряжению президента Путина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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