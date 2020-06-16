Выплаты за COVID в курганской больнице достались избранным

Курганских медиков, оставшихся без выплат, не включили в приказ. О нем они узнали неожиданно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские медики, которые обратились в Генпрокуратуру по поводу неполучения президентских выплат, неожиданно узнали о приказе главврача Кетовской ЦРБ. Согласно документу, часть персонала получила надбавки за работу с пациентами из группы риска по COVID. Об этом URA.RU рассказала лидер реготделения профсоюза медиков «Альянс врачей» Надежда Конопацкая.

По ее мнению, главврач в распределении надбавок не должен принимать участие. «Есть разъяснение Минздрава по поводу того, кто входит в понятие „лица из группы риска по COVID“. Все, кто работает с этими людьми и имеют право на надбавки», — считает медик.

Конопацкая приводит официальный комментарий главного геронтолога Минздрава Ольги Ткачевой поводу того, кто входит в зону риска из-за коронавируса. Помимо пожилых людей, это ВИЧ-инфицированные, онкобольные, перенесшие трансплантацию, с хроническими заболеваниями. «Со всеми этими категориями мы контактируем, поэтому считаем, что выплаты нам положены. Именно поэтому и обратились за разъяснениями в прокуратуру», — отметила медик.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU ответили, что в Кетовской ЦРБ проводится проверка. «Сотрудники прокуратуры проводят встречи с работниками медучреждения, а также изучают финансовые документы. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в филиале Кетовской ЦРБ, расположенном в с. Введенское, выплаты за апрель получил 1 врач, выплаты за май получил 1 фельдшер ФАП, они принимали участие в оказании помощи гражданам с COVID-19. «Приказом главного врача Кетовской ЦРБ дополнительно утверждены выплаты медицинским работникам, осуществляющим наблюдение и отбор биоматериала для лабораторного исследования у лиц с неподтвердившимся диагнозом. За апрель-мая выплаты получили 8 сотрудников Введенской участковой больницы на сумму более 50 тыс. руб.». — сообщают власти.

В Курганской области прокуратура проводит проверку о возможном нарушении прав медицинских работников в Кетовской центральной районной больнице Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Курганской области