Курганский пляж утопает в мусоре

Власти пока не могут убрать мусор с пляжа (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана обнаружили горы мусора на территории пляжа возле Голубых озер. Об этом сообщил пользователь портала «Обратись».

«На территории Голубых озер, на бывшем платном пляже, горы мусора и кругом колючая проволока, горы проволоки. Не лес, а минное поле», — рассказал горожанин. Он попросил городские власти убрать мусор.

Представители администрации города объяснили, что на данный момент не могут благоустроить данную территорию. «Участок, расположенный в районе водоема „Голубые озера“, предоставлен в долгосрочную аренду юридическому лицу. Администрация города не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора», — ответили власти на обращение.

Городские власти направили обращение в управление административной практики «для принятия административных мер в отношении правообладателя участка». В мэрии планируют провести субботник на территории бывшего платного пляжа.

В начале июня забор вокруг платного пляжа на Голубых озерах признали незаконным. Владельца территории обязали демонтировать самострой. По данным инсайдеров, «Курганпарку», который арендует территорию, грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Также поднимается вопрос о расторжении договора аренды.