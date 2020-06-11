Свердловского губернатора провоцируют на конфликт с ФАС РФ

Губернатору Свердловской области Евгению куйвашеву предстоит сделать выбор — прислушаться к решению. ФАС, или войти в конфликт с федеральным ведомством Фото: Анна Майорова © URA.RU

Впервые в России ФАС отказалась согласовать главу регионального регулятора, местного аналога Федеральной службы по тарифам — в Свердловской области это региональная энергетическая комиссия (РЭК). Но при этом Владимир Гришанов, возглавлявший ключевое тарифное ведомство Среднего Урала, уже переназначен председателем РЭК указом губернатора Евгения Куйвашева.

Право согласовывать глав региональных регуляторов ФАС получила в 2015 году. За пять лет антимонопольщики ни разу этим не воспользовались, и Свердловская область стала первым российским субъектом, где федералы публично отказали властям в утверждении кандидатуры на такую должность. «Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы», — подчеркнула уникальность события начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

Владимир Гришанов возглавляет РЭК 10 лет. за это время к нему не раз возникали вопросы и у прокуратуры, и у ФАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антимонопольщики объясняют: в последние годы свердловская РЭК регулярно грубо нарушала законодательство о госрегулировании цен и тарифов. Комиссия устанавливала тарифы без экономического и правового обоснования. Персональную ответственность за все нарушения, по оценке ФАС, нес именно Гришанов.

Скандалы с тарифами в Свердловской области при Гришанове (возглавлял РЭК с 2010 года) появлялись регулярно. Еще в 2012 году областные депутаты пытались отправить его в отставку, но региональное правительство отстояло своего человека. Одно из самых громких разбирательств ФАС инициировало в 2018 году: ведомство выяснило, что с 2016 года жители Свердловской области платили за услуги ЖКХ по завышенным тарифам на электроэнергию, тепло- и водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По подсчетам ФАС, общая переплата составила миллиарды рублей. В конце 2018 года антимонопольщики даже отменили 37 тарифных решений для 19 подконтрольных РЭК компаний и предписали установить новые. Глава ФАС Игорь Артемьев просил губернатора Евгения Куйвашева проследить за ситуацией. Однако тарифы не изменились, а Гришанова привлекали к административной ответственности (сумма штрафов, наложенных на Гришанова, превысила 1 млн рублей).

Глава ФАС России Игорь Артемьев в 2019 году показал губернаторам, что может повлиять на их карьеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время скандала с тарифами на теплоснабжение в Верхотурье в 2017 году и вовсе звучала информация, что Гришанову дали взятку в 50 млн рублей. За эти деньги глава РЭК якобы серьезно завысил стоимость тепла для горожан. Однако тогда прокуратура не нашла подтверждения фактам коррупции.

При этом еще 25 мая губернатор Евгений Куйвашев переназначил Гришанова на новый срок в должности председателя РЭК (копия указа есть в распоряжении URA.RU). По сведениям источников URA.RU, несмотря на скандальный бэкграунд Гришанова, глава региона может попытаться отстоять руководителя энергокомиссии. «Решение ФАС поддержано в уральском полпредстве. Вопросы к Гришанову есть и у прокуратуры. Но, возможно, Гришанов мог лоббировать чьи-то интересы. И сейчас его партнеры могут попытаться надавить на власть, чтобы сохранить своего человека на ключевой позиции», — отмечает инсайдер.

По оценке свердловского политолога Александра Пирогова, могут быть разные варианты развития событий — от компромиссных решений до открытого конфликта. «Опыт соседней Челябинской области показал, что с федеральными органами, и особенно с антимонопольщиками, лучше не ссориться. В Челябинске конфликт с ФАС закончился для [экс-губернатора] Бориса Дубровского не очень хорошо. Понятно, что не сам конфликт привел к отставке, но сильно подкосил его позиции», — провел аналогию эксперт.

Борис Дубровский, напомним, ушел в отставку с поста губернатора Челябинской области в марте 2019 года. Его уход произошел на фоне серьезного конфликта с ФАС. Антимонопольщики нашли нарушения в финансировании ремонта автомобильных дорог, а уже после отставки — в контрактах на вывоз и утилизацию мусора. После отставки в отношении Дубровского также было заведено уголовное дело о хищениях из российского бюджета.

Свердловские власти уверены в своей правоте и официально об этом заявляют Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Выяснить, будет ли Гришанов отправлен в отставку, и кто может заменить его на посту председателя РЭК Свердловской области, пока не удалось.

«Действующий контракт председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова в соответствии с указом губернатора заключен с 26 мая, его срок истекает в 2022 году. Все регламентные процедуры, предусмотренные при подобных назначениях, были проведены, — заявили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. — Какой бы то ни было официальной позиции ФАС России по данному вопросу в адрес Свердловской области не поступало. Профессионализм Гришанова не вызывает сомнений».

В приемной Владимира Гришанова сообщили, что председатель РЭК не дает комментарии. В пресс-службе областной прокуратуры не ответили на звонки. В уральском полпредстве затруднились оперативно прокомментировать решение ФАС, и пообещали позднее сообщить свою позицию.

URA.RU будет следить за развитием событий.