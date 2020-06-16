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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц». На месте происшествия сейчас работают следователи.

По данным ТАСС, при перестрелке погиб сотрудник Росгвардии. В пресс-службе ведомства подтвердили, что пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался. А по информации «Интерфакса», еще одним погибшим может быть участковый уполномоченный отдела МВД.

В Минздраве Ингушетии сообщили, что в результате конфликта три человека погибли, еще трое раненых доставлены в больницу. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался во время операции, в результате чего число жертв возросло до четырех. Как пишут «Известия», по некоторой информации, практически все пострадавшие и погибшие являются родственниками братьев, которые начали перестрелку.

По данным «Интерфакса», полицейские уже задержали предполагаемого зачинщика перестрелки. «Задержан Савангерей Медов — пожилой мужчина, инициировавший с двоюродным братом земельный спор», — рассказал изданию источник.

Как передает « Пятый канал », конфликт разгорелся между двумя двоюродными братьями, которые не могли поделить земельный участок. По неподтвержденным данным, всего в перестрелке участвовали 15 человек.

В Назрани (Ингушетия) произошла перестрелка из-за семейного конфликта. В результате погибли четыре человека, еще несколько ранены.

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