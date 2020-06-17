Легенда тюменской геологии распродала телевизоры и болотоход. У компании миллиардные долги

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Здание ликвидируемого предприятия СибНАЦ. Тюмень, сибнац
Геологическое предприятие «СибНАЦ»  было признано банкротом 4 июля 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик недр Ямала — продала на торгах телевизоры и болотоход, чтобы рассчитаться с кредиторами. Информация об этом размещена на портале «Федресурс». Геологическое предприятие было признано банкротом 4 июля 2019 года.

Из конкурсного управляющего Руслана Салахова следует, что по результатам торгов было продано 10 лотов (авто- и бытовая техника) на общую сумму более 5,5 млн рублей. В частности, своих покупателей нашли гусеничный снегоболотоход ГАЗ (продан за 621 тыс. рублей) и телевизор Sony KD (54 тыс. рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что «СибНАЦ» готовит к продаже основное здание компании в Тюмени, которое оценено в 1,094 млрд рублей. Общий долг предприятия составляет около 3 млрд рублей.

Компания «СибНАЦ», которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», — одна из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки». Предприятие создал почетный гражданин Тюменской области Анатолий Брехунцов. По мнению тюменских властей, причиной банкротства «СибНАЦ» стало изменение геологического рынка, к которому руководство не смогло адаптироваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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