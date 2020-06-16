«Газпром» начал демонтаж труб, по которым шел газ на Украину

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
По словам Сергея Макогона, реализация проекта «Северный поток-2» лишит Украину источника дохода за транзит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники «Газпрома» начали демонтаж труб, проложенных через Украину, тем самым лишив страну источника дохода за транзит газа в Европу. Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«„Газпром“ начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — заявил Макогон в интервью агентству Oilpoint.

Макогон подчеркивает, что Украина не отказывается от транзита российского газа, однако «Газпром» делает ставку на реализацию проекта «Северный поток-2» и, как следствие, прекращение поставок через территорию страны, отмечает «Федеральное агентство новостей». Именно с этим фактом связано недавнее заявление Макогона о попытках Киева помешать реализации нового проекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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