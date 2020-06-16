В Пермском крае еще одна больница будет принимать больных с COVID

Корпус больницы приспособят под прием «ковидных» больных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больницу в Александровске Пермского края приспособят под размещение пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила председатель думы Александровского округа Марина Зимина. Она отметила, что для приема «ковидных» больных задействуют один из корпусов больницы.

«На базе корпуса, где находятся хирургическое отделение, отделения реанимации, дневного неврологического и терапевтического стационара, приемное отделение, физкабинет […] планируется размещение от 50 до 70 больных коронавирусом, которые будут доставлены с территорий Пермского края», — сообщила депутат.

Зимина отметила, что трудовые права медперсонала указанных отделений были нарушены, поскольку их не поставили в известность. Сама же идея с перепрофилированием больницы, по ее мнению, может привести «к широкому распространению инфекцией на территории Александровска». Депутат назвала ситуацию «чрезвычайной» и обратилась к прокурору города с просьбой не допустить размещение «ковидных» больных в местной больнице.

В пресс-службе краевой больницы им Вагнера в Березниках, куда относится Александровская горбольница, URA.RU пояснили, что предоставят комментарий позже. Ранее стало известно, что в березниковской больнице на карантин из-за коронавируса закрыто пять отделений, три из которых были переведены в режим обсервации 14 июня. Сейчас под наблюдением медиков находятся 830 человек из Березников и 61 человек из Александровска.