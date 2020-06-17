В ВОЗ объявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса британскими врачами являются настоящим «научным прорывом». Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, это первое лекарство, которое помогло снизить уровень смертности среди пациентов с COVID-19, которым было необходимо кислородной лечение или искусственная вентиляция легких. «Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни», — приводит РИА «Новости» слова Гебрейесуса.
Согласно результатам исследования, проведенного в Оксфорде, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов, которые подключены к ИВЛ, на 35%. Среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%. Власти Великобритании уже одобрили препарат для лечения коронавируса и утверждают, что это первое в мире лекарство от COVID-19. Лекарство стоит около пяти фунтов стерлингов.
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