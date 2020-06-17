Исследование: больше половины россиян финансово безграмотны

Только 18% россиян сначала откладывает часть дохода, а остаток тратят на повседневные нужды. Большая часть граждан же демонстрируют неграмотное сберегательное поведение, следует из исследования аналитического центра НАФИ.
39% россиян сначала тратят деньги на текущие нужды, а потом откладывают остаток. «Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают», — пишет РБК со ссылкой на исследование.
Аналитики центра НАФИ пришли к выводу, что чаще всего желание сначала отложить деньги и потратить остаток демонстрируют более состоятельные граждане. Однако половина людей с таким доходами сначала тратят деньги, а откладывают то, что осталось. Чаще всего грамотное сберегательное поведение демонстрируют одинокие работающие пенсионеры (27%) и одинокие мужчины до 40 лет (25%). Реже всего такую схему накопления используют одинокие женщины с ребенком (15%).
Из-за кризиса и эпидемии коронавируса россияне стали массово забирать свои сбережения из банков. Большинство опасается за свои вклады из-за ухудшающейся ситуации в экономике, пишет «Утро.ру». Также во время кризиса граждане стали чаще брать кредиты, и в апреле уровень долговой нагрузки составил рекордные 10,9%, напоминают «Дни.ру».
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