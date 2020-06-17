Экс-президент нашел объяснение экономическому кризису в России

Дмитрий Медведев уверен, что Россия сможет устранить последствия экономических шоков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россия в 2020 году переживает воздействие сразу трех «экономических шоков», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков», — цитирует Медведева RT. Под ними он подразумевает падение цен на нефть, сокращение экспорта и введение внутренних ограничений в условиях пандемии.

России, по словам Медведева, за последние 20 лет приходилось трижды сталкиваться с подобными ударами. Приобретенный опыт, как он считает, поможет государству установить наиболее эффективные меры для устранения негативных последствий кризиса.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать решения о продлении мер поддержки экономики после 1 июля. Ранее он одобрил план восстановления российской экономики и поручил приступить к его реализации уже в начале июля, уточняет РАПСИ. Стратегическая задача плана восстановления — поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе снятия ограничений. План предусматривает три этапа, которые продлятся до четвертого квартала 2021 года. В конечном счете экономика должна выйти на рост, превышающий докризисный уровень, сообщает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.