Священник заявил, что свой монастырь он не покинет Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Вопреки решению Екатеринбургской епархии митрополиту Кириллу придется «брать штурмом» Среднеуральский женский монастырь. Такое заявление сделал создатель обители, экс-духовник Поклонской и многих других VIP схиигумен Сергий (Романов), который находится под церковным судом за отрицание пандемии.

«Из дома матери Божьей никуда не уйду. На сердце спокойно, совесть меня не обличает. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, брать монастырь придется штурмом», — заявил отец Сергий на епархиальном суде. Запись выступления опубликована на ютуб-канале православного активиста Всеволода Могучева. В данный момент территория монастыря, где находится отец Сергий, взята под усиленную охрану.

Епархиальный суд собрался 15 июня, чтобы рассмотреть вопрос о поведении отца Сергия. Как пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, священник пришел на суд, но после прочтения своей заготовленной речи покинул его. Церковный суд решил собраться еще раз 26 июня.

Схиигумен Сергей ранее являлся духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он неоднократно подвергался критике за свои высказывания. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем создатель обители записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма.