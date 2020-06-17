Монахи и казаки вторые сутки обороняют обитель схиигумена Сергия

Казаки заявляют, что полностью контролируют обстановку Фото: «Первый Международный Позитивный Канал» в YouTube

Вот уже вторые сутки насельники (жители) Среднеуральского женского монастыря, созданного экс-духовником Поклонской схиигуменом Сергием (Романовым), а также примкнувшие к нему казаки охраняют обитель от захвата. По словам казаков, вставших на защиту монастыря, они полностью контролируют обстановку на его территории.

«Злые языки, которые несут про отца Сергия всякую чушь, клевещут на него и лгут, — заявил корреспонденту URA.RU один из казаков. — В монастыре все спокойно: службы идут. Батюшка здесь — все хорошо».

По словам казака, в монастырь пропускают всех паломников — вход ограничили только для прессы (поскольку отец Сергий не дал благословения на съемку), а также для тех, кто попытается взять монастырь под свой контроль. Чуть более суток назад такую попытку предпринял протоиерей Георгий Викторов, клирик Ново-Тихвинского женского монастыря, которого митрополит екатеринбургский Кирилл своим указал назначил священником в Среднеуральский женский монастырь. Монахи и послушники обители, напомним, не пустили назначенца на территорию монастыря, после чего отец Сергей призвал казаков помочь защитить обитель.

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы — полиция усмотрела в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело. В следующих роликах монах заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы и обвинил, патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры. Екатеринубргкая епархия объявила, что его будут судить церковным судом. 15 июня он явился на него, но, выступив с речью, не стал отвечать на вопросы судей и покинул заседание. Рассмотрение дела о лишении его священного сана отложено на 26 июня.