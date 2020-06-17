Психолог предупредил об опасности каникул во время карантина

Во время карантина школьники проводят все больше времени в интернете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Длинные летние каникулы могут способствовать зависимости от интернета у детей, рассказал URA.RU психолог Иван Карнаух. По его словам, это приведет к тому, что школьники будут заходить на опасные сайты, не предназначенные для несовершеннолетних.

«Всегда существуют злосчастные общества, которые можно найти в интернете, в свободное время приучило их сидеть в интернете. Интернет затягивает, особенно школьников затягивают игры. Вот этот коронавирус приучил школьников сидеть часами в интернете. Выработался новый уникальный условный рефлекс», — пояснил он. Карнаух считает, что сначала школьники интересуются играми, а потом вполне могут перейти и на другие сайты, которые могут негативно повлиять на психику ребенка. В частности, опасность представляет движение АУЕ (криминальное движение, — прим. ред.), которое популярно в некоторых регионах.

По его словам, сейчас ситуацию не спасут даже летние каникулы, они, наоборот, могут усугубить положение. Карнаух добавил, что детей оставляют дома, чтобы они не заразились коронавирусом, поэтому школьники продолжают сидеть в интернете. Психолог отметил, что позднее могут возникнуть трудности, потому что любые попытки родителей ограничить время на интернет для ребенка, приведут к конфликтам.

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