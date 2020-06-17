Уральские казаки являются неформальным ЧОПом схиигумена Сергия Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В монастырь под Екатеринбургом, захваченный схиигуменом Сергием (Романовым), прибыла группа оперативников. Цель визита — общение с казаками, блокирующими вход в обитель и не допускающим нового настоятеля. Об этом URA.RU сообщили два независимых друг от друга источника в силовой среде.

«Отправили сотрудников ФСБ на общение с казаками, чтобы выяснить, на каком основании заблокирован монастырь, кто дал приказ на это, почему ограничивается работа СМИ и общественников», — говорит собеседник агентства. По его словам, целью переговоров было оформление аналитической записки, на основании которой будут приниматься решения по этому «из ряда вон выходящему событию».

Другой собеседник уточнил, что УФСБ работает в связке с Центром по противодействию экстремизму свердловского главка МВД. Именно полицейские по приглашению митрополии ведут основную работу по сбору информации об инциденте, но решения по разблокированию монастыря силовыми способами речи не ведется.

Конфликт создателя монастыря «Спорительница хлебов» схиигумена Сергия (Романов) с церковными властями достиг апогея в начале текущей недели, когда в епархии прошел церковный суд. Монаха судили за ряд высказываний, нарушающих схиму и установленные светские и церковные порядки. Сергий отрицал пандемию коронавируса, призывал выходить улицы, обвинял светские власти сатанизме и делал антисемитские заявления, за что в совокупности мог быть лишен сана и подвергнут административному штрафу. Не дожидаясь репрессий по церковному суду, Сергий укрылся в монастыре под охраной казаков, часть из которых получила боевой опыт на Донбассе.