16 июня 2020

Что происходит в монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Прямая трансляция URA.RU

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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Схиигумен Сергий проводит службы, несмотря на запрет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники ФСБ и полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова). На месте событий находится корреспондент URA.RU.

12:24 Конфликт разгорелся после того, как во время режима самоизоляции схиигумен Сергий призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем создатель обители записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. В Среднеуральский женский монастырь уже назначен новый священник — протоиерей Георгий (Викторов).

12:24 17.06.2020 Ранее сообщалось, что схиигумен Сергий обратился за помощью к казакам, объяснив это тем, что опасается захвата. Напомним, Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать. А в Среднеуральский женский монастырь, основанный им, уже назначен новый священник — протоиерей Георгий (Викторов).

12:24 17.06.2020 Монастырь в данный момент находится полностью под контролем Сергия. Игуменья Варвара (Крыгина), которая была там главным духовным лицом, покинула обитель. Утром 17 июня в монастыре началась литургия под руководством запрещенного священника. На службу пришли не меньше сотни человек. Казаков, которые стояли на охране монастыря в последние дни, на службе не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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