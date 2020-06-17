Схиигумен Сергий проводит службы, несмотря на запрет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники ФСБ и полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова). На месте событий находится корреспондент URA.RU.

12:24 Конфликт разгорелся после того, как во время режима самоизоляции схиигумен Сергий призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем создатель обители записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. В Среднеуральский женский монастырь уже назначен новый священник — протоиерей Георгий (Викторов).

12:24 Ранее сообщалось, что схиигумен Сергий обратился за помощью к казакам, объяснив это тем, что опасается захвата. Напомним, Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать. А в Среднеуральский женский монастырь, основанный им, уже назначен новый священник — протоиерей Георгий (Викторов).

12:24 Монастырь в данный момент находится полностью под контролем Сергия. Игуменья Варвара (Крыгина), которая была там главным духовным лицом, покинула обитель. Утром 17 июня в монастыре началась литургия под руководством запрещенного священника. На службу пришли не меньше сотни человек. Казаков, которые стояли на охране монастыря в последние дни, на службе не было.