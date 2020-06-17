В онлайн-встрече принимают участие представители фармкомпаний и сферы здравоохранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Фармацевтическая промышленность в 2020 году. Перспективы производства субстанций в России и мире». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече принимают участие представители фармкомпаний и сферы здравоохранения. Они обсудят, удалось ли отрасли справиться с возросшими потребностями здравоохранения, как работают международные фармацевтические производители на территории России в период пандемии и другие вопросы.

Делиться своим видением ситуации будут первый замминистра промышленности и торговли России Сергей Цыб, директор департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов, заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов и другие. Модерировать дискуссию будут первый вице-президент группы компаний «Формика» и директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин и директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.