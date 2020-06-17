В Кургане вырубят деревья, которые расположены между проезжей частью и тротуаром на проспекте Машиностроителей на участке от улицы Промышленной до улицы Химмашевской. Это необходимо, чтобы проложить новую ливневую канализацию, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Переустройство ливневой канализации потребует сноса старых кленов и тополей на участке до асфальтового тротуара от Химмашевской до улицы Промышленной — они растут прямо над ливневкой и, не удалив деревья, нельзя переустроить сеть», — говорится в сообщении.
Специалисты уже обследовали деревья и выдали разрешение на их снос. В мэрии отмечают, что клены и тополя не только мешают проведению работ: они находятся в угнетенном, а некоторые — в аварийном состоянии, имеют сильный уклон, высохшие ветки. Еще один довод — их ветви опутывают провода.
Завершить перекладку ливневой канализации планируют до конца года. После этого проект предусматривает благоустройство территории, в том числе озеленение. В частности, в мэрии обещают засеять газон и рассмотреть возможность высадить деревья. Старая ливневая канализация, по данным администрации, не справляется, а на некоторых участках вообще не работает: «В период ливневых дождей топит прилегающую территорию, вода стоит, не уходит». Получить оперативные комментарии мэрии о том, сколько всего деревьев будет вырублено и в какие сроки, URA.RU не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцев возмутила массовая вырубка деревьев у Центрального парка культуры и отдыха. Деревья убрали для укрепления берега вдоль реки Битевка, запланированного в рамках благоустройства. Общественники вспоминали, что городские власти обещали максимально сохранить зеленые насаждения. В мэрии тогда пообещали выполнить дополнительное озеленение после окончания строительства.
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