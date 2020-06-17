Авиакомпания «Ямал» заняла миллиарды рублей из-за коронавируса

«Ямалу» понадобились 1,9 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» взяла два кредита на общую сумму 1,9 млрд рублей, чтобы восстановить финансовое положение. Согласно данным из открытых источников, заем нужен перевозчику из-за некой «чрезвычайной ситуации». Компания не раскрывает, какой банк согласился дать деньги.

«Ямал» подписал соглашения еще 11 июня, однако информация об этом в государственных реестрах появилась только теперь. По условиям контрактов, компания получит 1,6 млрд и 300 млн рублей. «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы», — говорится в пояснении к обоим договорам. Ранее о финансовых сложностях «Ямала» из-за пандемии коронавируса говорил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Авиакомпания, по данным госреестров, не стала проводить аукцион по выбору подрядчика. Средства были взяты в кредит у единственного поставщика. Какой именно банк предоставит необходимые «Ямалу» деньги, компания не раскрывает.

Получить комментарий «Ямала» на момент публикации URA.RU не удалось. В компанию отправлен официальный запрос, ответ на него не поступил. Коммерческий директор «Ямала» Андрей Дубров не ответил на звонок журналиста URA.RU.

АТК «Ямал», принадлежащая правительству ЯНАО, прекратила рейсы с 24 апреля из-за пандемии коронавируса. Упавший спрос на перелеты привел к тому, что многие рейсы стали для перевозчика убыточными. Из-за кризиса «Ямалу» пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск или уволить. Работники компании анонимно сообщали URA.RU, что, предположительно, в целях экономии «Ямал» отменил бесплатную развозку сотрудников. Из 30-40 сотрудников компании, по данным собеседников агентства, в середине апреля остались работать только четверо.