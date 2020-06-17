Силовики забрали Ефремова из дома на допрос

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Спектакль
Актеру Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В квартиру актера Михаила Ефремова, который учинил смертельное ДТП, вновь приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Соответствующая видеозапись опубликована на телеканале РЕН ТВ.

«Предположительно, силовики собираются забрать Ефремова на допрос в связи с аварией в центре Москвы», — передает Лента.ру.

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил смертельное ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой позднее скончался в больнице. Вину артист признал, назвав произошедшее чудовищным. Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы. Таганский суд Москвы 9 июня отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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