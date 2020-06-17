16 июня 2020

В Курганской области резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, машины, холод
В Курганской области похолодает до +1 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Температура воздуха в Курганской области 19 июня опустится до +1 градуса. Данная информация указана на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Ночью 19 июня температура воздуха опустится до +1 градуса. Синоптики сообщили, что днем 18 июня будет «похолодание +15, +20 градусов».

Порывы ветра 18 июня будут достигать 15 метров в секунду. Также в этот день ожидаются грозы и кратковременные дожди.

До 18 июня в Курганской области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным администрации Кургана, из-за погодных условий в регионе может ухудшиться лесопожарная обстановка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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