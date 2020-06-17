Компанию экс-главы тюменской налоговой оштрафовали за нарушения

Теперь Тамаре Зыковой придется заплатить 400 тысяч штрафа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания осужденной за превышение должностных полномочий бывшей главы тюменской региональной налоговой инспекции Тамары Зыковой «Сибторговощ» была оштрафована за экологические нарушения. Предприятие добывало торф без лицензии и уничтожило плодородную почву, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«В ходе планового рейда установлено, что на земельном участке плодородный слой почвы уничтожен на площади 4,8 тысячи квадратных метров, что явилось следствием проведения работ по добыче торфа», — сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам этой проверки Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Компании бывшего главного налоговика области выписали штраф в размере 400 тысяч рублей — это минимальный размер наказания по данной статье.

Представители «Сибторговощ» в начале июня попытались оспорить это решение в арбитражном суде Тюменской области, однако проиграли. Согласно данным системы СБИС, компания полностью принадлежит Тамаре Зыковой.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе прошлого года экс-чиновница выставляла на продажу земельный участок в районе базы отдыха «Верхний бор» за 260 млн рублей. Тамара Зыкова была осуждена в мае 2019 года за превышение должностных полномочий. По данным следствия, чиновница использовала свою должность для получения 1 млн 88 тысяч рублей, которые пошли на премии сотрудникам налоговой. Бывший главный налоговик региона по итогам суда была наказана штрафом в размере 50 тысяч рублей и запретом занимать государственные должности в течение двух лет.