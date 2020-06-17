Раскрыта причина приезда Дацюка и Соколова к опальному схиигумену

Отец Сергий является духовником многих VIP, в том числе хоккеиста Павла Дацюка (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хоккеист Павел Дацюк и артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов приехали в Среднеуральский монастырь, чтобы помолиться и навестить опального схиигумена Сергия. Уже несколько лет священнослужитель приходится духовником известным уральцам. Об этом рассказал один из соратников Сергия Всеволод Могучев.

В среду схиигумен провел в монастыре службу, на которой соборовались многие VIP, в том числе олимпийский чемпион Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов. По словам Всеволода Могучева, знаменитости периодические приезжают на богослужения в монастырь, в том числе с семьями. «У отца Сергия большое количество духовных чад. Думаю, они с ним будут при любом раскладе», — рассказал священнослужитель РИА «Новости».

В настоящее время схиигумен захватил монастырь и ввел круглосуточное дежурство. Игуменья Варвара (Крыгина), которая была там законным духовным лицом, покинула обитель вместе с сестрами.

Митрополит Екатеринбургский Кирилл лишил отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Силовики усмотрели в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело. Позже опальный схиигумен попросил корреспондента URA.RU вручить митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу букет цветов в знак примирения. В онлайн-режиме агентство следит за ситуацией в Среднеуральском монастыре.

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