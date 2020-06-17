Схиигумен Сергий попросил передать цветы митрополиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Опальный схиигумен Сергий намерен помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. В знак примирения он вручил корреспонденту URA.RU букет цветов с просьбой передать его в епархию.

Вручить цветы он решил вместо ответа на вопрос о самосожжении. Ранее федеральные СМИ со ссылкой на секретаря епархиального совета Вениамина Райникова сообщили, что на это Сергий может подтолкнуть своих сторонников. Эти слова Сергий и его паства встретили громким смехом. «Отвези букет в епархию митрополиту», — попросил корреспондента URA.RU старец.

Создатель Среднеуральского женского монастыря, которому митрополит запретил служить, 17 июня впервые за свою жизнь дал интервью журналистам, приехавшим в его монастырь. Перед этим в обители отец Сергий провел службу, на которой соборовались (помазались елеем) многие VIP, в том числе легендарный хоккеист, олимпийский чемпион Павел Дацюк и звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. После службы схиигумен пообещал позволить журналистам вести в монастыре съемку и показал свою келью. «За 30 лет в моей келье никогда никто из журналистов не был», — сказал отец Сергий.

Также он ответил на все вопросы о ситуации вокруг монастыря и конфликте с епархией. Схиигумен Сергий отрицает раскол, в котором его подозревают.

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Силовики усмотрели в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело.

В следующих роликах монах заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, и обвинил патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры. Екатеринбургская епархия объявила, что его будут судить церковным судом. 15 июня он пришел на него, но, выступив с речью, не стал отвечать на вопросы судей и покинул заседание. Рассмотрение дела о лишении его священного сана отложено на 26 июня.