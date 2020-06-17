По словам Алексея Бубунова, инициатором проверки стала сама мэрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга и природоохранная прокуратура начали проверку действий городской администрации по части соблюдения закона при благоустройстве парка XXII Партсъезда. Об этом сообщил вице-мэр Екатеринбурга по экологии Алексей Бубнов на встрече с горожанами, недовольными проектом реконструкции территории.

«Мы попросили прокуратуру проверить наши собственные действия на нарушения законодательства. Занимаются проверкой и городская прокуратура, и природоохранная прокуратура. Каждый орган власти обличен определенными компетенциями. Пусть прокуратура и даст оценку нашим действиям [в этой ситуации]», — сказал Бубнов.

Как писало URA.RU, ранее жители Верх-Исетского района Екатеринбурга выразили недовольство проектом реконструкции парка за Дворцом молодежи. Они требуют остановить работы, организовать открытые обсуждения проекта и только после этого возобновить реконструкцию территории. По мнению горожан, проект должен предполагать сохранение природного ландшафта с минимумом искусственных сооружений. Среди активистов есть участники прошлогодних протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.