16 июня 2020

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в администрации. Силовиков привлек вице-мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, бубнов алексей, масочный режим
По словам Алексея Бубунова, инициатором проверки стала сама мэрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга и природоохранная прокуратура начали проверку действий городской администрации по части соблюдения закона при благоустройстве парка XXII Партсъезда. Об этом сообщил вице-мэр Екатеринбурга по экологии Алексей Бубнов на встрече с горожанами, недовольными проектом реконструкции территории.

«Мы попросили прокуратуру проверить наши собственные действия на нарушения законодательства. Занимаются проверкой и городская прокуратура, и природоохранная прокуратура. Каждый орган власти обличен определенными компетенциями. Пусть прокуратура и даст оценку нашим действиям [в этой ситуации]», — сказал Бубнов.

Как писало URA.RU, ранее жители Верх-Исетского района Екатеринбурга выразили недовольство проектом реконструкции парка за Дворцом молодежи. Они требуют остановить работы, организовать открытые обсуждения проекта и только после этого возобновить реконструкцию территории. По мнению горожан, проект должен предполагать сохранение природного ландшафта с минимумом искусственных сооружений. Среди активистов есть участники прошлогодних протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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