Поклонская высказалась о захвате монастыря своим экс-духовником

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Ранее сообщалось, что схиигумен Сергий вместе со своими сторонниками провел службу в Среднеуральском женском монастыре. До этого митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл запрещал Сергию проводить проповеди после того, как он призывал граждан не соблюдать самоизоляцию.

Поклонская отметила, что действительно знакома с Сергием, однако подчеркнула, что он не является ее духовником. Депутат также сказала, что ей не за что критиковать священнослужителя, и назвала его хорошим человеком.

«Я вообще не понимаю всего этого ажиотажа в прессе. Пусть с этим разбираются в РПЦ, пусть занимаются компетентные органы», — сказала она в беседе с «Газета.ру».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призывает не спекулировать на теме захвата Среднеуральского монастыря схиигуменом Сергием. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

Наталья Поклонская призвала не спекулировать на сложившейся со схиигуменом Сергием ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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