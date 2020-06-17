Поклонская высказалась о захвате монастыря своим экс-духовником

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Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, поклонская наталья, царские дни
Наталья Поклонская призвала не спекулировать на сложившейся со схиигуменом Сергием ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская призывает не спекулировать на теме захвата Среднеуральского монастыря схиигуменом Сергием. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

«Я вообще не понимаю всего этого ажиотажа в прессе. Пусть с этим разбираются в РПЦ, пусть занимаются компетентные органы», — сказала она в беседе с «Газета.ру».

Поклонская отметила, что действительно знакома с Сергием, однако подчеркнула, что он не является ее духовником. Депутат также сказала, что ей не за что критиковать священнослужителя, и назвала его хорошим человеком.

Ранее сообщалось, что схиигумен Сергий вместе со своими сторонниками провел службу в Среднеуральском женском монастыре. До этого митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл запрещал Сергию проводить проповеди после того, как он призывал граждан не соблюдать самоизоляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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