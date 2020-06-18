Челябинский экс-омбудсмен оспорит приговор о мошенничестве

Алексей Севастьянов будет добиваться полного оправдания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области и экс-кандидат в губернаторы Алексей Севастьянов обжалует в областном суде обвинительный приговор по делу о попытке обманом получить субсидию в 3 млн рублей. Он намерен добиваться полного оправдания, заявил URA.RU сам Севастьянов.

«Настаиваю на своей невиновности. Я физически не мог похитить субсидию, поскольку в приказе министра сельского хозяйства [тогда — Сергея Сушкова, нынешнего вице-губернатора] было прописано, что открывается специальный целевой счет, и деньги выделяются под реализацию проекта. Грубо говоря, я мог ими заплатить за строительство коровника, но никак не положить в карман, — недоумевает Севастьянов. — Почему-то подобные факты суд проигнорировал».

Следствие настаивало, что Севастьянов обманным путем пытался получить из бюджета 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства. Так, стадо коров он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. Как пояснил экс-омбудсмен URA.RU, он пытался сэкономить время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Получив отказ в финансировании, он свернул проект, сохранив животных и технику.

Центральный районный суд Челябинска 15 июня приговорил экс-омбудсмена двум годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей.