17 июня 2020
16 июня 2020

Челябинский экс-омбудсмен оспорит приговор о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Алексеем Севастьяновым, бывшим омбудсменом по Челябинской области по делу о мошенничеству. Челябинск, севастьянов алексей, силенцев алексей
Алексей Севастьянов будет добиваться полного оправдания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области и экс-кандидат в губернаторы Алексей Севастьянов обжалует в областном суде обвинительный приговор по делу о попытке обманом получить субсидию в 3 млн рублей. Он намерен добиваться полного оправдания, заявил URA.RU сам Севастьянов.

«Настаиваю на своей невиновности. Я физически не мог похитить субсидию, поскольку в приказе министра сельского хозяйства [тогда — Сергея Сушкова, нынешнего вице-губернатора] было прописано, что открывается специальный целевой счет, и деньги выделяются под реализацию проекта. Грубо говоря, я мог ими заплатить за строительство коровника, но никак не положить в карман, — недоумевает Севастьянов. — Почему-то подобные факты суд проигнорировал».

Следствие настаивало, что Севастьянов обманным путем пытался получить из бюджета 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства. Так, стадо коров он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. Как пояснил экс-омбудсмен URA.RU, он пытался сэкономить время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Получив отказ в финансировании, он свернул проект, сохранив животных и технику.

Центральный районный суд Челябинска 15 июня приговорил экс-омбудсмена двум годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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