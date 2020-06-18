Предприятие в ЯНАО накажут после публикации URA.RU

Компания, проводившая работы, имеет лицензию на добычу и вывоз общедоступных полезных ископаемых (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В ходе проверки, организованной департаментом природно-ресурсного регулирования ЯНАО по публикации URA.RU, в Пуровском районе были выявлены нарушения землепользования. При этом в ведомстве пояснили, что добычи песка на указанном участке не велось, лесу ущерба нанесено не было.

«Установлен факт самовольного использования участка земель лесного фонда, — прокомментировали представители депприроды. — Виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности». При этом проводившие проверку специалисты Таркосалинского лесничества не обнаружили повреждений лесных насаждений или также изменений дна и берегов реки Пяку-Пур, на берегу которой ведутся работы.

По данным депприроды, на участке ЗАО «Уренгойгидромеханизация» производятся работы по планировке территории и вывоз добытого песка. Добыча «общераспространенных полезных ископаемых» ведется в рамках действующей лицензии, но на указанном общественниками месте песок не добывается.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальский общественник Алексей Шевцов заявил о нарушениях, которые зафиксировали местные жители на месте съезда к старой понтонной переправе в Пуровском районе. По словам активиста, рабочие не смогли объяснить, что за организация проводит работы и на каком основании, упомянув при этом депприроды и его руководство.