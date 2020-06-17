В Госдуме решили, что делать с законом о хамстве чиновников

Госдуме следует принять законопроект о наказании чиновников за хамство. Об этом заявили в комитете нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.
«Изменения будут продолжением законотворческой деятельности, направленной на защиту чести и достоинства человека и гражданина в РФ. Комитет поддерживает концепцию представленного законопроекта», — приводит РИА «Новости» позицию парламентариев.
При этом подчеркивается, что некоторые моменты все же требуют доработки. Речь идет о пунктах про «иные унизительные формы» оскорблений и хамстве, высказанном в информационно-телекоммуникационных сетях.
Ввести штрафы за оскорбительное поведение предлагали члены партии «Единая Россия». В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) они хотят закрепить, что чиновников, которые хамят людям, будут отстранять на год, а при повторном случае — на два года. Также их могут штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.
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