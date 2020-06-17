В Госдуме решили, что делать с законом о хамстве чиновников

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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, депутат, чиновник, рука лицо
Чиновников, которые хамят людям, хотят штрафовать и временно отстранять от работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдуме следует принять законопроект о наказании чиновников за хамство. Об этом заявили в комитете нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

«Изменения будут продолжением законотворческой деятельности, направленной на защиту чести и достоинства человека и гражданина в РФ. Комитет поддерживает концепцию представленного законопроекта», — приводит РИА «Новости» позицию парламентариев.

При этом подчеркивается, что некоторые моменты все же требуют доработки. Речь идет о пунктах про «иные унизительные формы» оскорблений и хамстве, высказанном в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ввести штрафы за оскорбительное поведение предлагали члены партии «Единая Россия». В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) они хотят закрепить, что чиновников, которые хамят людям, будут отстранять на год, а при повторном случае — на два года. Также их могут штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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