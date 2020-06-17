Глава «ВСМПО-АВИСМА» заявил об остановке предприятия к осени

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«ВСМПО-АВИСМА» закрывала своей продукцией до 35% всех потребностей Boeing в титане. Кроме того, компания удовлетворяла 65% спроса Airbus Group и 100% Embraer. В первом квартале 2020 года убыток корпорации составил 8,1 млрд рублей, хотя еще в 2019 году предприятие заработало 7 млрд рублей.

При этом руководитель «ВСМПО-АВИСМА» добавил, что предприятие прекратит работу только в крайнем случае. Он заявил, что сейчас производитель должен искать новые заказы. На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий компании.

«Мы рассматривали август на остановку, сегодня приняли решение, что в августе не будем останавливаться, рассматриваем сентябрь, но решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесем», — приводит его слова «Интерфакс». Кузюк отметил, что для предприятия работать при маленькой загрузке еще хуже, чем прекратить работу.

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 65% акций которого принадлежит госкорпорации «Ростех», осенью может прекратить работу из-за отсутствия заказов. Об этом сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк во время встречи с представителями трудового коллектива.

В первом квартале 2020 года убыток «ВСМПО-АВИСМА» составил 8,1 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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