Пермяка с тонким слухом выгнали с работы в период пандемии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Настучи на работодателя

Звукорежиссера Анатолия из Перми выгнали с работы, ссылаясь на введенный карантин. Об этом URA.RU при помощи проекта «Настучи на работодателя» рассказал сам мужчина. Он пояснил, что руководство компании Rav Labs знало о том, что у него на иждивении трое детей и супруга, но все равно заставило написать заявление об увольнении.

«15 апреля меня вынудили написать два заявления. Одно об увольнении с 31 мая, а другое — о переводе на дистанционную работу. Фактически я уже не работал и за май мне заплатили только оклад. Так они как бы выплатили мне компенсацию», — рассказал URA.RU Анатолий. Он пояснил, что попытался устроиться в театр, а также в бар диджеем, но из-за карантина его навыки сейчас не нужны. Поэтому он содержит троих детей (младшему 9 месяцев) и жену на небольшие сбережения.

Мужчина рассказал, что работал в ООО «РАВ Лабораториз», производящей музыкальные инструменты RAV Vast, около года. Он занимался тем, что проверял качество звучания изготовленных инструментов уже после тестирования их техникой. По мнению Анатолия, его непосредственный руководитель видел в нем конкурента и поэтому под предлогом карантина вынудил уйти.

В отделе кадров компании на звонок корреспондента URA.RU не ответили, в Rav Labs направлен запрос с просьбой прокомментировать данную информацию.

Также на странице проекта «Настучи на работодателя» пермяки жаловались на ПАО «Протон-ПМ». Сообщалось, что людей лишают зарплаты в период пандемии. Также рабочие предприятия «Тепло-М» жаловались на то, что их лишают премий, а сотрудники компании «ТелекомПлюс» рассказали, что их вынуждают увольняться во время пандемии.