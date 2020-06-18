17 июня 2020

«Единая Россия» поддержала введение налога для богатых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, единая россия, едро, депутаты
Фракция ЕР поддерживает повышение налога для богатых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «Единой России» считают целесообразным вернуться к дифференциации подоходного налога, увеличив его для богатых жителей страны, и снизив для малообеспеченных. Об этом журналистам рассказал первый зампред фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно. <…>. Он должен быть повышен. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан», — приводит РИА «Новости» слова парламентария. Исаев также добавил, что партия не поддерживает установление «запредельных величин» налога для богатых, так как это приведет к тому, что они начнут скрывать доходы и выводить их из страны.

Ранее, напомним, журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что правительство РФ обсуждает введение в стране повышенных налоговых ставок для граждан с высокими доходами. Сенатор Сергей Калашников, в свою очередь, заявил, что властям просто придется пойти на такие меры.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...