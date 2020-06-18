«Единая Россия» поддержала введение налога для богатых

В «Единой России» считают целесообразным вернуться к дифференциации подоходного налога, увеличив его для богатых жителей страны, и снизив для малообеспеченных. Об этом журналистам рассказал первый зампред фракции в Госдуме Андрей Исаев.
«Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно. <…>. Он должен быть повышен. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан», — приводит РИА «Новости» слова парламентария. Исаев также добавил, что партия не поддерживает установление «запредельных величин» налога для богатых, так как это приведет к тому, что они начнут скрывать доходы и выводить их из страны.
Ранее, напомним, журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что правительство РФ обсуждает введение в стране повышенных налоговых ставок для граждан с высокими доходами. Сенатор Сергей Калашников, в свою очередь, заявил, что властям просто придется пойти на такие меры.
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