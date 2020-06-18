В Совфеде оценили идею ввести налог для богатых

В нынешних экономических условиях российские власти будут вынуждены пойти на введение прогрессивного налога. Такое мнение выразил первый замглавы экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников.
«Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога», — приводит РИА «Новости» слова сенатора.
Плоскую шкалу налогообложения при столь большой разнице в зарплатах Калашников назвал «дикой экзотикой» и «отсутствием социальной справедливости». С каждого миллиона годового дохода, по его мнению, должен увеличиваться и налог, а россиянам, получающим меньше двух третей от средней зарплаты по стране, нужно отменить подоходный налог вовсе.
Ранее журнал Forbes со ссылкой на анонимного федерального чиновника и источник в Госдуме сообщил, что правительство РФ обсуждает введение в стране повышенных налоговых ставок для граждан с высокими доходами. К этому вопросу чиновников заставили вернуться экономические последствия коронавируса и самоизоляции.
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