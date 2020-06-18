Звезда «Бригады» призвал отстать от Ефремова

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Ранее на защиту Ефремова встала певица Любовь Успенская . Она намерена создать петицию в поддержку актера и привлечь к этому коллег.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

«Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же „ангелы“. Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей», — цитирует Майкова « Национальная служба новостей ». Актер призвал граждан заниматься своими проблемами, а не осуждать других.

Звезда сериала «Бригада» Павел Майков призвал оставить в покое актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП.

Павел Майков призвал граждан заниматься своими проблемами, а не осуждать других Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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