17 июня 2020

Звезда «Бригады» призвал отстать от Ефремова

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Пресс-конференция фестиваля
Павел Майков призвал граждан заниматься своими проблемами, а не осуждать других Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Звезда сериала «Бригада» Павел Майков призвал оставить в покое актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП.

«Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же „ангелы“. Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей», — цитирует Майкова «Национальная служба новостей». Актер призвал граждан заниматься своими проблемами, а не осуждать других.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

Ранее на защиту Ефремова встала певица Любовь Успенская. Она намерена создать петицию в поддержку актера и привлечь к этому коллег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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