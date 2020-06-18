17 июня 2020

Названы основные симптомы коронавируса у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, отец и сын, ребенок
Ученые отмечают, что проблемы с легкими у детей появляются позже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лихорадка, диарея и рвота являются основными симптомами коронавируса у детей. К такому выводу пришли китайские ученые.

«В отличие от взрослых людей, у детей чаще фиксировалась высокая температура, рвота (12%) и диарея (12%) при госпитализации», — пишет «Ридус» со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Отмечается, что проблемы с легкими у детей появляются позже.

Ранее сообщалось, что у детей, страдающих от тяжелых форм коронавируса, может появиться новое осложнение. Оно похоже на токсичный шок или болезнь Кавасаки, которая вызывает воспаление кровеносных сосудов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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