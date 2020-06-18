Названы основные симптомы коронавируса у детей

Ученые отмечают, что проблемы с легкими у детей появляются позже
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Лихорадка, диарея и рвота являются основными симптомами коронавируса у детей. К такому выводу пришли китайские ученые.
«В отличие от взрослых людей, у детей чаще фиксировалась высокая температура, рвота (12%) и диарея (12%) при госпитализации», — пишет «Ридус» со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Отмечается, что проблемы с легкими у детей появляются позже.
Ранее сообщалось, что у детей, страдающих от тяжелых форм коронавируса, может появиться новое осложнение. Оно похоже на токсичный шок или болезнь Кавасаки, которая вызывает воспаление кровеносных сосудов.
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