Названы основные симптомы коронавируса у детей

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее сообщалось, что у детей, страдающих от тяжелых форм коронавируса , может появиться новое осложнение. Оно похоже на токсичный шок или болезнь Кавасаки, которая вызывает воспаление кровеносных сосудов.

«В отличие от взрослых людей, у детей чаще фиксировалась высокая температура, рвота (12%) и диарея (12%) при госпитализации», — пишет « Ридус » со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Отмечается, что проблемы с легкими у детей появляются позже.

Лихорадка, диарея и рвота являются основными симптомами коронавируса у детей. К такому выводу пришли китайские ученые.

Ученые отмечают, что проблемы с легкими у детей появляются позже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно