Ученые открыли новый редкий синдром у детей с коронавирусом

Сначала врачи перепутали осложнения с болезнью Кавасаки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У детей, страдающих от тяжелых форм коронавируса, может появиться новое осложнение. Оно похоже на токсичный шок или болезнь Кавасаки, которая вызывает воспаление кровеносных сосудов. К таким выводам пришли ученые Англии и исследовательского центра Кавасаки в Калифорнийском университете Сан-Диего.

Около месяца назад у детей, перенесших коронавирус, стали появляться случаи тяжелых осложнений, которое врачи сначала приняли за болезнь Кавасаки. Оно сопровождается воспалением стенок артерий, повышением температуры, шелушением кожи и боли в суставах. Но ученые выяснили, что это новый, ранее не известный синдром, получивший название PIMS-TS, пишет «Ридус».

Врачи объяснили, что осложнение чрезвычайно редко и может вызвать опасные последствия у детей. Но на ранних выявлениях лечится без проблем. Поэтому при первых же симптомах важно обратиться в больницу.

В Англии было зарегистрировано около 200 случаев заболевания с разными симптомами и степенью тяжести. Большинство детей уже выздоровели. Как показали исследования, в среднем синдром PIMS-TS влияет на детей девяти лет, а болезнь Кавасаки — на малышей вдвое младше. Чаще всего новое осложнение встречается у чернокожих и азиатских пациентов.

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