17 июня 2020

Немецкие аналитики оценили вероятность новой мировой войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, боец, оружие, военный, огнестрельное оружие, военные учения, спецназ, тренировочный комплекс ергаки, горная подготовка
Вероятность мировой войны, новой пандемии или глобальной экологической катастрофы в следующие 20 лет превышает 50% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вероятность того, что в ближайшие 10 лет на Земле случится кризис, связанный с войной, природным катаклизмом или новой пандемией, составляет 33,5%. На горизонте 20 лет вероятность — выше 50%. К такому мнению пришли аналитики Deutsche Bank.

Во главе со стратегом Deutsche Bank Джимом Ридом аналитики итого рассмотрели четыре риска и сделали выводы о вероятности их наступления в течение года:

  • пандемия гриппа (жертвами могут стать более 2 млн человек) — 2%,
  • мощное извержение вулкана — 0,15%,
  • геомагнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце — 1,06%,
  • мировая война — 0,625%.

Уточняется, что рассматриваемые аналитиками события не зависят друг от друга, а значит их вероятности можно сложить. Вероятность того, что в ближайшие 10 лет произойдет хотя бы одно из этих событий, составляет 33,5%. В течение 20 лет — 55,7%, приводит заключение авторов РБК.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек миру третью мировую войну уже в следующем году. А в конце апреля главный врач Московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников предрек для человечества новые эпидемии, которые могут быть серьезнее пандемии коронавируса.

Об ухудшении экономической ситуации в России ранее предупреждал замглавы Совбеза РФ, бывший премьер-министр и президент Дмитрий Медведев. По его мнению, экономика страны испытывает воздействие трех экономических шоков, из которых главный — падение цен на нефть. При этом Медведев не исключает, что худшее еще впереди, напоминает «Ридус».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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