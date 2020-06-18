Немецкие аналитики оценили вероятность новой мировой войны

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Об ухудшении экономической ситуации в России ранее предупреждал замглавы Совбеза РФ, бывший премьер-министр и президент Дмитрий Медведев. По его мнению, экономика страны испытывает воздействие трех экономических шоков , из которых главный — падение цен на нефть. При этом Медведев не исключает, что худшее еще впереди, напоминает « Ридус».

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек миру третью мировую войну уже в следующем году. А в конце апреля главный врач Московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников предрек для человечества новые эпидемии , которые могут быть серьезнее пандемии коронавируса.

Уточняется, что рассматриваемые аналитиками события не зависят друг от друга, а значит их вероятности можно сложить. Вероятность того, что в ближайшие 10 лет произойдет хотя бы одно из этих событий, составляет 33,5%. В течение 20 лет — 55,7%, приводит заключение авторов РБК.

Во главе со стратегом Deutsche Bank Джимом Ридом аналитики итого рассмотрели четыре риска и сделали выводы о вероятности их наступления в течение года:

Вероятность того, что в ближайшие 10 лет на Земле случится кризис, связанный с войной, природным катаклизмом или новой пандемией, составляет 33,5%. На горизонте 20 лет вероятность — выше 50%. К такому мнению пришли аналитики Deutsche Bank.

Вероятность мировой войны, новой пандемии или глобальной экологической катастрофы в следующие 20 лет превышает 50% Фото: Анна Майорова © URA.RU

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