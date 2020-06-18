Экономист: почему россияне боятся забирать вклады из банков

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Ранее экономисты дали россиянам советы, куда можно вложить деньги, чтобы заработать . В беседе с URA.RU финансисты назвали способы, которые помогут приумножить капитал и не несут сильных рисков. В мае экономисты также предсказывали рост курса доллара к рублю из-за цен на нефть, напоминает « Утро.ру ».

По словам эксперта, сейчас многие создают денежную подушку безопасности. Однако россияне предпочитают не хранить деньги во вкладах, а покупать валюту и держать ее дома.

«Снимать их (деньги — ред.) со срочных вкладов досрочно мало кто решается, потому что это чревато потерей процентов, хотя доходность по рублевым депозитам, кстати, у нас и так низкая, всего лишь чуть-чуть повыше инфляции», — цитирует его «Свободная пресса». Коренев добавил, что россиянам после карантина потребовались деньги на жизнь, поэтому сейчас они будут забирать деньги с накопительных счетов. Экономист пояснил, что продлевать вклады россияне не будут.

Россияне боятся потерять доход с вкладов, поэтому не снимают деньги досрочно, заявил аналитик инвестиционной компании ГК ФИНАМ Алексей Коренев. По словам экономиста, граждане предпочитают дожидаться истечения срока вклада.

Россияне снимают деньги только по истечению вклада Фото: Алексей Гущин © URA.RU

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