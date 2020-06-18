Путин выступит с обращением к россиянам

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин лично объяснит смысл поправок в Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин планируют обратиться к гражданам перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным издания, в обращении президент лично объяснит смысл поправок в Конституци. «Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», — рассказал источник. Второй источник добавил, что рассматриваются даты 29 и 30 июня, поскольку они предшествуют основной дате голосования.

О поправках в Конституцию Путин также расскажет в интервью для документального фильма о новой России, который выйдет 22 июня. Также в преддверии недели голосования президент проведет совещания по вопросам поддержки граждан и бизнеса, сообщили источники издания.

Неделя голосования по Конституции начнется 25 июня и завершится 1 июля. Последний день голосования официально будет выходным днем. В ЦИК рассказали, что приняты все меры для обеспечения безопасности граждан во время голосования, напоминает РАПСИ. Ранее в Кремле сообщили, что после недели голосования пройдет прямая линия с Путиным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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