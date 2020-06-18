Во время карантина в Кургане откроется крупная ярмарка

Из-за коронавируса Троицкая ярмарка пройдет позже, чем обычно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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В Кургане во время режима самоизоляции пройдет православная Троицкая ярмарка. Она состоится с 22 по 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Курганской епархии.

«Из-за ситуации по коронавирусу в этом году она [ярмарка] проходит чуть позже, с 22 по 28 июня у ТЦ „Воробьевы горы“», — объяснили в епархии. Обычно ярмарка приурочена ко Дню Святой Троицы

Организаторы отметили, что из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в этом году количество событий в программе ярмарки уменьшится. В пресс-службе добавили, что учли все рекомендации Роспотребнадзора и проведут необходимые профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Ярмарка пройдет в седьмой раз. В этом году в ней примут участие монастыри из республики Коми, Севастополя и Тольятти. При этом в Курганской области продолжает действовать режим самоизоляции, который начался 1 апреля.